IWF erneuert Warnung vor drohenden Gefahren für Weltwirtschaft

(Ausführliche Fassung) - Ein starkes Wachstum in der Gegenwart, grosse Gefahren für die Weltwirtschaft in der Zukunft, nötige Massnahmen sofort: Mit diesem Dreiklang hat der Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington am Wochenende seine Frühjahrstagung abgeschlossen. "Wachsende finanzielle Verwundbarkeiten, wachsende Spannungen im Handel und der Geopolitik und ein historisch hoher Schuldenstand bedrohen die globalen Wachstumsaussichten", hiess es in der Abschlusserklärung des IWF-Finanzkomitees.