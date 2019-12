IWF erzielt Grundsatzeinigung mit Ukraine über neuen Kredit

Dies teilte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Samstag (Ortszeit) in Washington mit. Die Vergabe hänge auch von der Umsetzung einer Reihe von Massnahmen in der Ukraine ab, darunter die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und des Kampfes gegen die Korruption.

Georgieva, die zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert hatte, lobte die Fortschritte in der Ukraine seit dessen Amtsantritt vor einigen Monaten. Die Stabilisierung des Bankensystems müsse aber fortgesetzt werden.

Selenskyj war im April mit dem Versprechen gewählt worden, die Korruption in dem in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckenden Land zu bekämpfen.

Der Kredit des IWF folgt einem vorherigen in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar vom Dezember vergangenen Jahres, von dem aber bisher nur ein Teil in Höhe von 1,4 Milliarden ausbezahlt wurde.

(AWP)