IWF: Soziale Situation in den USA trotz Wachstums schwierig

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat der US-Volkswirtschaft trotz einer guten Wachstumsprognose ein insgesamt schlechtes Zeugnis ausgestellt. "Die öffentlichen Schulden der Vereinigten Staaten sind auf einem nicht nachhaltigen Weg", sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag in Washington. Zudem sei werde die soziale Situation in den USA immer schlechter. Die Lebenserwartung sinke, auch aufgrund des hohen Drogenkonsums. Die soziale Mobilität schwinde und die Verteilung von Wohlstand polarisiere sich immer mehr. 45 Millionen der rund 320 Millionen Menschen in den USA leben den IWF-Erhebungen zufolge in Armut.