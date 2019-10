IWF warnt: Investoren gehen wegen niedriger Zinsen höhere Risiken ein

Inzwischen werfen dem IWF zufolge Anleihen von Firmen und Staaten im Wert von rund 15 Billionen US-Dollar keine positive Rendite mehr ab. Dies sei beispielsweise auch für Lebensversicherer in Deutschland problematisch, deren Kunden weiterhin solide Wertsteigerungen erwarteten, warnte der IWF in einem Bericht zur globalen Finanzstabilität. Sie investierten daher vermehrt in Anlagen geringerer Kreditwürdigkeit und längerer Laufzeiten, so der IWF. Im Fall einer Krise könnte es daher zu gleichzeitigen Verkäufen kommen, die einen Abschwung weiter beschleunigen könnten, hiess es.

Auch die gestiegene Verschuldung von Unternehmen sieht die Organisation skeptisch. Im Fall einer Wirtschaftskrise, die nur halb so schlimm wäre wie die globale Finanzkrise, könnten etwa 40 Prozent aller Unternehmensschulden in acht wichtigen Volkswirtschaften - darunter die USA, China und einige EU-Staaten - in Gefahr sein. Dabei geht es dem IWF zufolge um rund 19 Billionen US-Dollar./jbz/DP/fba

(AWP)