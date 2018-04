IWF warnt vor Gefahren durch historisch hohe Schulden

"Wachsende finanzielle Verwundbarkeiten, wachsende Spannungen im Handel und der Geopolitik und ein historisch hoher Schuldenstand bedrohen die globalen Wachstumsaussichten", hiess es am Samstag an der Frühjahrstagung des IWF in Washington in der Abschlusserklärung des Finanzkomitees.

Der IWF hatte in dieser Woche ein globales jährliches Wachstum von 3,9 Prozent vorhergesagt. Schulden und Protektionismus bedrohten dieses. Investitionen und Handel seien die Treiber eines breiten Wachstums.

Die Organisation mahnte ihre Mitgliedsländer, angesichts alternder Gesellschaften und lauer Produktivität das "Fenster der Gelegenheit" zu nutzen, um mit Strukturreformen und Schuldenabbau den gegenwärtigen Aufschwung zu stützen und widerstandsfähig auszubauen.

Lagarde prangert Schranken an

IWF-Direktorin Christine Lagarde sagte, sie habe in den Gesprächen über den Handel während des Treffens eine Atmosphäre des Dialogs ausgemacht. Es sei aber auch anhaltend die Sorge formuliert werden, dass vielerorts protektionistische Schranken hochgefahren würden. Dies dürfte vor allem an die Adresse der beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China gerichtet gewesen sein, die sich gegenseitig mit Strafzöllen bedrohen und belegen wollen.

Lagarde sagte, die beiden Länder müssten ihren Dialog dringend fortsetzen: friedlich, diskret und stetig. Ein regelbasierter, fairer Welthandel sei unabdingbar.

Finanzminister Ueli Maurer traf in Washington Amtskollegen unter anderem aus den USA, aus Frankreich und Deutschland. Wie sein Sprecher Peter Minder auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte, wies er ferner auf notwendige Strukturreformen im Zusammenhang mit der Schuldenproblematik hin. Aufgrund ihrer eigenen Schuldensituation habe die Schweiz gute Voraussetzungen und werde mit ihren Interventionen ernst genommen.

(AWP)