IWF will Krisenstaat Sri Lanka mit Milliarden helfen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) will dem hoch verschuldeten Krisenstaat Sri Lanka mit einem Milliarden-Programm unter die Arme greifen. Beide Seiten einigten sich am Donnerstag auf ein vierjähriges Hilfsprogramm im Volumen von 2,9 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro), wie eine Delegation des IWF nach einwöchigen Beratungen mit der Führung des Landes in der Hauptstadt Colombo bekanntgab. Die Vereinbarung auf Arbeitsebene bedürfe allerdings der Zustimmung durch das IWF-Management. Voraussetzung sei, dass die Regierung im Gegenzug Reformmassnahmen umsetzt und sich um eine nötige Umschuldung seitens seiner Gläubiger bemüht, hiess es.