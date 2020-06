Jahrestag der Protestbewegung: Aufruf zum Widerstand in Hongkong

Ein Jahr nach Beginn der Demonstrationen in Hongkong hat die Protestbewegung zum weiteren Widerstand gegen die Regierung und den Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung aufgerufen. Die Organisatoren der Massenproteste appellierten am Dienstag an die sieben Millionen Hongkonger, insbesondere gegen das geplante Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit anzugehen, das die Zentralregierung für die chinesische Sonderverwaltungsregion erlassen will. "Widersetzt Euch dem bösartigen Gesetz, kämpft bis zum Ende", heisst es in einer Erklärung der Civil Human Rights Front.