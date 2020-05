Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation im Mai nur online

Die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr verkürzt und nur online statt. Geplant seien Sitzungen am 18. und 19. Mai, sagte ein WHO-Sprecher am Dienstag in Genf. Die 194 Mitgliedsländer könnten die Sitzung bei Bedarf allerdings um einen Tag verlängern. Hauptthema ist die Coronavirus-Krise. Ursprünglich hätte die Jahrestagung vom 17. bis 21. Mai stattgefunden.