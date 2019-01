Japan 2018 mit erstem Handelsdefizit seit drei Jahren

(Ausführliche Fassung) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China wirkt sich auch auf Japans Exportwirtschaft aus. Schwache Geschäfte in China, Japans grösstem Handelspartner, belasteten die Ausfuhren in das benachbarte Riesenreich im Dezember stärker als erwartet. Der Wert der Exporte sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, teilte das Finanzministerium am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mit. Es war der stärkste Rückgang der Exporte der nach den USA und China drittgrössten Volkswirtschaft der Welt seit Oktober 2016.