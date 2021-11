Japan will Einreise von Ausländern vorerst unterbinden

Japan will wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus erneut die Einreise von Ausländern verbieten. Er habe beschlossen, "als Notfallmassnahme" von Dienstag an die Einreisebeschränkungen für Ausländer aus aller Welt wieder in Kraft zu setzen, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida laut dem Sender NHK World am Montag. Ziel sei es, die schlimmste Situation für das Land zu verhindern. Die Massnahme soll zunächst solange gelten, bis genauere Informationen über die neue Corona-Mutante vorliegen.