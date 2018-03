Japan will kein Freihandelsabkommen nur mit USA

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt Sorgen vor einem Handelskrieg ausgelöst. Unter anderem wurden neue Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängt. Davon sind einige Länder ausgenommen, Japan jedoch nicht, obwohl das Land in Fernost ein enger Verbündeter der USA ist, etwa im Nordkorea-Konflikt.

Zudem will Trump mit Handelsmassnahmen gegen China vorgehen. Südkorea wurde bei den Stahl- und Aluminium-Zöllen durch ein neues bilaterales Abkommen mit den USA ausgenommen. Darin macht das Land Zugeständnisse zugunsten amerikanischer Auto- und Pharmafirmen.

In einer Nebenvereinbarung sichert die Regierung in Seoul zudem zu, ihre Währung nicht abzuwerten, um auf dem Weltmarkt Vorteile für heimische Unternehmen zu erzielen. Südkorea verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, für mehr Transparenz bei Interventionen am Devisenmarkt zu sorgen.

