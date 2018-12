Japans Ministerpräsident kritisiert zunehmenden Protektionismus

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat sich auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires nachdrücklich gegen wachsenden Protektionismus und Handelshemmnisse ausgesprochen. In Gesprächsrunden mit den Staats- und Regierungschefs sowie bilateralen Diskussionen mit den Präsidenten der USA und Chinas setzte sich Abe am Freitag für freie und offene Märkte ein, wie ein japanischer Sprecher berichtete. Auch plädierte der japanische Ministerpräsident für eine Reform der Welthandelsorganisation WTO.