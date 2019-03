Japans Regierung sieht Wirtschaft schwächer

Die japanische Regierung schätzt die konjunkturelle Lage in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt etwas schlechter ein. Am Mittwoch stellte sie in ihrem Monatsbericht heraus, dass sich die Exporte und die Industrieproduktion zuletzt schwach entwickelt hätten. Dennoch geht sie nach wie vor davon aus, dass sich die japanische Wirtschaft weiterhin moderat erhole.