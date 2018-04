Japans Regierungschef Abe trifft Trump wegen Zöllen und Nordkorea

US-Präsident Donald Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe werden Mitte April in Florida über Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm sowie die angekündigten Stahl-Strafzölle beraten. Abe werde am 17. und 18. April zu Gast in Mar-a-Lago sein, kündigte das Weisse Haus am Montag an. Abe sagte in Tokio, er werde vom 17. bis 20. April in Florida sein. Er wird zum zweiten Mal in Trumps Privatanwesen zu Gast sein.