Japans Regierungschef Abe verliert laut Umfragen an Rückhalt im Volk

Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe verliert an Rückhalt in der Bevölkerung. Nach einer Umfrage der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo vom Sonntag fiel die Zustimmung für sein Kabinett auf 36,7 Prozent. Im vergangenen Monat waren es noch 39,4 Prozent gewesen. Nicht nur sein kritisierter Umgang mit der Corona-Krise trägt zu Abes Umfragetief bei, sondern auch Skandale. So wurde kurz vor der Umfrage einer seiner Vertrauten, der frühere Justizminister Katsuyuki Kawai, und dessen Frau wegen des Vorwurfs illegaler Stimmenkäufe bei der Oberhauswahl 2019 verhaftet.