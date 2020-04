Jeweils mehr als 5000 Coronavirus-Fälle in Polen und Tschechien

Sowohl in Polen als auch in Tschechien hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle erstmals die 5000er-Marke überschritten. Das Gesundheitsministerium in Prag meldete bis Mittwochvormittag 5033 bestätigte Infektionen, die Behörden in Warschau genau 5000. In Tschechien starben bisher 91 Menschen mit dem Virus, in Polen rund ein Drittel mehr, nämlich 136.