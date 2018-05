John Kerry tritt Anfang Juni am Swiss Economic Forum auf

Am Donnerstag treten mit Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident bei Stadler Rail, und ABB-Chef Ulrich Spiesshofer zwei Grössen der Schweizer Wirtschaft im "Executive Talk" gemeinsam auf. Unternehmensseitig wird etwa auch noch der Brite Mark Dixon, Gründer und CEO der International Workplace Group (IWG), auftreten. Die IWG beschäftigt sich in über 115 Ländern mit flexiblen Arbeitsplatzlösungen.

Weiter sprechen auch angesehene Ökonomen am SEF. So wird der Wirtschaftsweise Lars Feld am Donnerstag über die Lage und die Zukunft Europas sprechen. Und am Freitag wird die an der London School of Economics tätige Wirtschaftsprofessorin Keyu Jin makroökonomische Einblicke in Chinas Wirtschaft und aufstrebende Märkte Asiens gewähren.

Das Treffen im Berner Oberland mit rund 1'350 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wird unter dem Motto "hello from the other side" durchgeführt. Diskutiert werde über "Vielfalt und Offenheit als Erfolgsfaktoren", heisst es.

