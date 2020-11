Johnson-Berater Cummings verlässt die Downing Street

(Ausführliche Fassung) - Der einflussreiche britische Regierungsberater Dominic Cummings hat mit einem grossen Pappkarton in den Händen die Downing Street verlassen. Der 48-jährige Berater von Premier Boris Johnson verliess am frühen Abend schwer bepackt den britischen Regierungssitz in London, wie auf Fotos und Videos zu sehen ist. Er werde seinen Posten mit sofortiger Wirkung verlassen, berichtete die BBC. Die Nachrichtenagentur PA schrieb unter Berufung auf ungenannte Quellen, er werde noch bis Mitte Dezember weiter arbeiten.