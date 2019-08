Johnson: Chancen für Brexit-Deal hängen 'ausschliesslich' von EU ab

Der britische Premierminister Boris Johnson sieht die Verantwortung für einen geordneten Brexit ausschliesslich in Brüssel. Das sagte Johnson am Montag bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz. Er sei geringfügig optimistischer geworden, was die Chancen auf einen geordneten EU-Austritt angehe. Das hänge aber "ausschliesslich von unsere Freunden und Partnern ab", die Zugeständnisse beim sogenannten Backstop machen müssten. Derzeit gebe es noch "erhebliche Meinungsverschiedenheiten" mit Brüssel.