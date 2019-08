Johnson: EU setzt bei Brexit falsche Hoffnungen auf Parlament

Der britische Premierminister Boris Johnson führt die Ablehnung der EU auf seine Änderungswünsche am Brexit-Abkommen auf die falsche Hoffnung zurück, das britische Parlament werde einen No-Deal-Brexit verhindern. Das machte Johnson am Dienstag in einem Interview mit der BBC deutlich. Bei seinen anstehenden Besuchen in Berlin, Paris und der Teilnahme am G7-Gipfel in Biarritz in dieser Woche werde er klarstellen, dass der Backstop weg müsse.