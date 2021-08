Johnson: G7-Sondergipfel zu Afghanistan am kommenden Dienstag

(Ausführliche Fassung) - Der angekündigte Sondergipfel der G7-Staaten zur brisanten Lage in Afghanistan soll an diesem Dienstag stattfinden. "Ich werde die Staats- und Regierungschefs der G7 am Dienstag zu dringenden Gesprächen über die Lage in Afghanistan einberufen", twitterte der britische Premierminister Boris Johnson am Sonntag. Grossbritannien hat derzeit den Vorsitz in der Runde der führenden westlichen Industrienationen inne. Neben Deutschland und Grossbritannien gehören auch Frankreich, Italien, Kanada, Japan und die USA dazu.