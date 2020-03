Johnson hofft auf Erfolg gegen Corona bis Anfang Sommer

Der britische Premierminister Boris Johnson hofft, dass der Coronavirus-Ausbruch in seinem Land bis Anfang Sommer unter Kontrolle gebracht werden kann. Er glaube, "dass wir das Blatt innerhalb der nächsten zwölf Wochen wenden können", sagte Johnson am Donnerstag in London. Dazu sei aber "gemeinsames, resolutes Handeln" notwendig. Der Premier rief die Briten auf, die Ratschläge der Regierung zu befolgen und soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.