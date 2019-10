Johnson will neue Brexit-Pläne im Parlament vorstellen

Der britische Premierminister Boris Johnson will das Parlament in London noch am Donnerstag über seine neuen Brexit-Pläne informieren. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Johnson hatte die Vorschläge am Mittwoch in seiner Rede zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Manchester vorgestellt, kurze Zeit später wurden sie auch an Brüssel übermittelt.