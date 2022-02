Johnson will russische Banken von britischem Finanzmarkt drängen

Man wolle "russische Banken vollständig aus dem britischen Finanzsektor ausschliessen", kündigte Johnson an. In Kooperation mit den USA schlage man daher vor, die Vermögenswerte der Russischen Grossbank VTB vollständig einzufrieren. Russischen Banken solle es nicht mehr möglich sein, auf dem britischen Finanzmarkt in Pfund zu handeln oder dort Clearing-Aktivitäten durchzuführen. Ausserdem sollen die Summen begrenzt werden, die russische Staatsbürger auf britischen Konten deponieren können. "Oligarchen in London werden sich nicht verstecken können", sagte der Regierungschef. Wegen seiner Rolle in dem Konflikt solle auch das Nachbarland Belarus mit Sanktionen belegt werden, kündigte Johnson an.

Die Massnahmen seien eng mit den USA und den anderen westlichen Verbündeten abgestimmt, sagte Johnson. Berichten zufolge soll sich der britische Premier stark dafür gemacht haben, Russland auf dem internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift auszuschliessen. Dagegen gibt es allerdings bislang Widerstand aus einigen EU-Staaten. Es sei wichtig, dass alle Sanktionen in Absprache und Einigkeit verhängt würden, sagte Johnson und fügte hinzu: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch."/swe/DP/he

(AWP)