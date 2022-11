Er wisse um die Bedeutung der Gleichstellung für die SP, und er teile das Anliegen, im Bundesrat eine Vertretung beider Geschlechter anzustreben, sagte Jositsch am Dienstag in Bern vor den Medien. Aber einem Siebnergremium, in dem die SP zwei Vertreter habe, sei es nicht einfach, das lückenlos durchzuziehen. "Es braucht eine gewisse Flexibilität."