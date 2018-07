JPMorgan zieht wegen Brexit erste Jobs aus Grossbritannien ab

JPMorgan habe seine rund 16 000 Angestellten in Grossbritannien zudem über Pläne informiert, die Präsenz in Paris, Madrid und Mailand auszubauen. Bisher galten insbesondere Frankfurt, Luxemburg und Dublin als Nutzniesser eines Brexit bedingten Umzugs, da das Institut hier bereits Banklizenzen hat. JPMorgan-Chef Jamie Dimon hatte im Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, die Bank könne bei einem "harten Brexit" mehr als 4000 Jobs aus Grossbritannien abziehen. Vor allem im Finanzzentrum London sind Banken wichtige Arbeitgeber./hbr/DP/he

(AWP)