Der 41-jährige Journalist tritt seinen Posten am 1. Juli an, wie Tamedia, zu der "Bilan" gehört, am Montag mitteilte. De Weck war zuletzt für die Kommunikation des französischsprachigen Markts bei der Privatbank Lombard Odier tätig und arbeitete zuvor als Journalist bei der Tageszeitung "Tribune de Genève".

(AWP)