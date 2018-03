EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Pläne zur stärkeren Besteuerung von globalen Internetkonzernen gerechtfertigt. Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel sagte er, diese Digitalsteuer sei keineswegs gegen die USA gerichtet. Angestrebt sei eine "horizontale Lösung", die rund 150 Unternehmen in Asien, Amerika und Europa zu je einem Drittel betreffe. Dies sei also keine "GAFA-Steuer", wie fälschlicherweise immer wieder behauptet werde. "GAFA" meint die Unternehmen Google , Apple , Facebook und Amazon .