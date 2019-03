Juncker: EU-Sondergipfel, wenn Brexit-Deal in London erneut scheitert

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet für den Fall eines erneuten Scheiterns des Brexit-Abkommens im britischen Parlament mit einem weiteren EU-Gipfel. Es werde dann in der kommenden Woche ein weiteres Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs geben, antwortete er am Donnerstag in Brüssel auf die Frage, was passiere, wenn die britische Premierministerin Theresa May bei einer weiteren Abstimmung in London scheitern sollte. "Dann müssen wir zurückkommen."