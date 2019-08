Juncker: EU wird alles zur Vermeidung eines No-Deal-Brexits tun

Johnson will den im britischen Unterhaus mehrfach gescheiterten Austrittsvertrag ändern und vor allem die vorgesehene Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland streichen, den sogenannten Backstop. Die EU hat dies stets abgelehnt, weil sie Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland auch nach dem Brexit unbedingt vermeiden will. Wird keine Einigung gefunden, will Johnson am 31. Oktober notfalls einen Brexit ohne Vertrag.

Zuletzt hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht ausgeschlossen, dass doch noch kurzfristig eine Lösung gefunden wird. Juncker erklärte über seine Sprecherin, man werde konstruktiv mit Johnson arbeiten. Neue Vorschläge müssten aber mit dem ausgehandelten Austrittsvertrag vereinbar sein. Die EU werde zudem weiter streng auf die Interessen ihres Mitglieds Irland achten.

Am Mittwoch wird Johnsons Unterhändler David Frost zu Gesprächen auf Beamtenebene in Brüssel erwartet./vsr/DP/nas

(AWP)