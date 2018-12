Juncker fordert von Grossbritannien Klarheit

Grossbritannien will die EU am 29. März verlassen. Über den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag soll das britische Parlament Mitte Januar abstimmen. Doch ist keine Mehrheit in Sicht.

Konservative Kritiker befürchten, der Vertrag könne Grossbritannien mit Übergangslösungen auf Dauer zu eng an die EU binden. Die langfristigen Beziehungen sollen aber eigentlich mit einem weiteren Abkommen geklärt werden.

Juncker wiederholte sein Angebot, bei Zustimmung des Parlaments "schon einen Tag später mit den Vorbereitungen der künftigen Beziehungen" zu beginnen. "Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der britischen Abgeordneten der EU und Frau May zutiefst misstraut", sagte der Kommissionspräsident. "Man unterstellt uns, unser Ziel sei es, Grossbritannien mit allen Mitteln in der EU zu halten. Das ist aber nicht unsere Absicht."

Die EU respektiere das Ergebnis der britischen Volksabstimmung 2016 und wünsche nur Klarheit über die künftigen Beziehungen, fügte er hinzu. Da Grossbritannien die EU verlassen wolle und nicht umgekehrt, müsse London Lösungen vorschlagen.

Fähren sollen Güter bringen

Die britische Regierung bucht derweil zur Vorbereitung auf einen ungeregelten Austritt aus der Europäischen Union vorsorglich Fähren für umgerechnet mehr als 111 Millionen Euro. Damit soll die Versorgung des Landes gesichert werden, wenn wegen neu eingeführter Grenzkontrollen der Verkehr zwischen der Insel und der EU ins Stocken gerät.

Die zusätzlich gemieteten Schiffe sollten Häfen in Südengland wie Portsmouth, Poole oder Plymouth anlaufen, teilte das Verkehrsministerium am Wochenende mit. Es handle sich um eine Notfallmassnahme. "Auch wenn wir weiterhin daran arbeiten, dass es zu einem Austrittsabkommen kommt, bereiten wir uns auf alle Szenarien vor."

Derzeit verkehren täglich etwa 16'000 Lastwagen zwischen dem nordfranzösischen Calais und Dover in Südengland. Sie transportieren unter anderem Lebensmittel, Medikamente oder Industriegüter. Sollten nach dem EU-Austritt in drei Monaten Grenzkontrollen eingeführt werden, wird mit langen Staus auf beiden Seiten des Ärmelkanals gerechnet.

