Juncker: Kroatien auf dem Weg in den Euro und in den Schengen-Raum

Kroatien ist aus Sicht des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker auf dem besten Wege in den Euro und in die Schengen-Zone. Angesichts hoher Wachstumsraten und rasch sinkender Verschuldung sei Kroatien "gut vorbereitet" für den Eintritt in das "Euro-Wartezimmer" Wechselkursmechanismus II, sagte Juncker am Freitag in Zagreb.