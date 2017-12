Juncker: Noch kein Durchbruch beim Brexit

(Ausführliche Fassung) - Die Europäische Union und Grossbritannien haben trotz aller Kompromisssignale beim Brexit noch keinen Durchbruch erzielt. Dies teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May mit. May habe sich als äusserst hartnäckige Unterhändlerin erwiesen. Das britische Pfund gab daraufhin nach.