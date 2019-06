Juncker will geplantes Abkommen mit der Schweiz retten

(Ausführliche Fassung) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält den Abschluss des mit der Schweiz geplanten Rahmenabkommens zu den bestehenden und künftigen Beziehungen noch immer für möglich. Er sei offen für weitere Diskussionen, die dann in einer oder mehreren Zusatzerklärungen münden könnten, schrieb er am Dienstag in einem Brief an den Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer. Er müsse allerdings darin erinnern, dass das in den vergangenen fünf Jahren ausverhandelte Vertragspaket nicht noch einmal aufgeschnürt werden könne.