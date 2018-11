Juncker zum Brexit: Dieser Deal oder kein Deal

Die 27 bleibenden EU-Staaten hatten am Sonntag den knapp 600 Seiten starken Brexit-Vertrag gebilligt, in dem die Bedingungen des britischen Austritts aus der Europäischen Union geregelt sind. Es muss nun noch vom Parlament in London sowie vom Europaparlament angenommen werden. Während die Zustimmung des Europaparlaments als unkritisch gilt, ist im britischen Parlament aktuell keine Mehrheit für den Vertrag in Sicht. Die Gefahr eines chaotischen Brexits nach dem britischen EU-Austritt am 29. März 2019 ist daher weiter nicht gebannt./sku/DP/he

(AWP)