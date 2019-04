Juncker zum Brexit: 'Es reicht jetzt mit dem langen Schweigen'

Juncker beklagte, dass in Sachen Brexit "niemand weiss, wo es lang geht". Die EU wisse, was das britische Parlament nicht wolle: "Was es aber will, haben wir bislang noch nicht in Erfahrung gebracht." Er bedauerte, dass die EU vor dem britischen Brexit-Referendum vom Juni 2016 nicht in Grossbritannien ihre Argumente für Europa habe vortragen dürfen. Dies sei der Kommission vom damaligen Premierminister David Cameron verboten worden: "Von Herrn Cameron, der zu den grössten Zerstörern der neuzeitlichen Geschichte gehört."

Juncker forderte in seiner Rede vor dem Parlament des Saarlandes auch Mehrheitsentscheidungen in aussenpolitischen Fragen. Bisher ist in diesem Bereich auf EU-Ebene Einstimmigkeit erforderlich: "So kann das nicht gehen, wenn wir Einfluss auf das Weltgeschehen haben wollen. Dann müssen wir uns in Fragen der Aussenpolitik anders aufstellen."/eb/DP/stk

(AWP)