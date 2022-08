Junta in Myanmar verlängert Ausnahmezustand um weitere sechs Monate

Die Junta in Myanmar hat den Ausnahmezustand in dem Krisenland um weitere sechs Monate bis Februar 2023 verlängert. Militärchef Min Aung Hlaing habe bei einer Sitzung des Sicherheitsrates betont, die Massnahme sei notwendig, um im früheren Birma Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, berichtete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Montag. Der Vorschlag sei einstimmig angenommen worden. Das Militär stellte der Zeitung zufolge auch Wahlen in Aussicht, nannte jedoch keinen Termin.