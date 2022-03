Die Verteidiger hätten nichts vorgebracht, das ernsthafte Zweifel an der Anklage wecken könnte, sagte einer der Staatsanwälte vor dem Bezirksgericht Zürich am Mittwochnachmittag. Die Verteidiger hätten einfach nur wiedergegeben, was die Beschuldigten im Rahmen der Untersuchung schon vorgebracht hätten.

Dass verschiedentlich kritisiert wurde, dass die Staatsanwaltschaft im Laufe der Untersuchung von ihrer Anfangshypothese abgerückt und die Anklage angepasst habe, sei reine Stimmungsmache, hielt der Staatsanwalt weiter fest. Das sei aber der normale Lauf; es werde auf die neu auftauchenden Untersuchungsergebnisse reagiert.

Die Verteidiger hätten sich in ihren Plädoyers zudem der Strategie des Schattenboxens bedient, indem sie auf längst aufgegebenen Positionen der Staatsanwaltschaft herumgeritten seien. So hätten sie von der Anklage ablenken und Verwirrung stiften wollen.

«Das Konstrukt der lügenden Zeugen»

Auch die Vereinzelungsstrategie sei systematisch angewandt worden. Es seien immer wieder Details herausgerissen und mit einer Erklärung verbunden worden. Diese Erklärungen würden sich aber angesichts der Gesamtbeweise als Phantasieprodukte erweisen.

Als letzten Strohhalm würden sich die Verteidiger auch noch an das Konstrukt des lügenden Zeugen klammern. Gleich fünf Zeugen seien von den verschiedenen Verteidigerteams der Lüge bezichtigt worden. Dass fünf Personen unabhängig voneinander und in verschiedenen Fallkonstellationen gegen die Beschuldigten ausgesagt haben sollen, sei nicht wahrscheinlich, meinte der Staatsanwalt sinngemäss.

(AWP)