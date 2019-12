Justizausschuss berät über Anklagepunkte bei Trump-Impeachment

Der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus hat seine Beratungen über die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump fortgesetzt. Die Abgeordneten kamen am Donnerstagmorgen wieder zusammen, nachdem sie am Vortag bis in die Nacht debattiert hatten. Es wird erwartet, dass sich der mehrheitlich demokratische Ausschuss für eine Anklage des Republikaners Trump aussprechen wird. Ihm werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses zur Last gelegt.