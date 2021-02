Das berichtet die CH-Media-Zeitung "Schweiz am Wochenende" am Samstag. Laut der Anklageschrift seien die Männer in der Elfenbeinküste gezwungen worden, Kakao für eines oder mehrere der beklagten Unternehmen zu ernten. Vertreten werden sie von der Organisation International Rights Advocates (IRAdvocates).

Nestlé erklärte gegenüber der Zeitung: "Dieser Rechtsstreit bringt uns dem Ziel nicht näher, Kinderarbeit in der Kakaoindustrie zu beenden." Kinderarbeit sei ein komplexes, globales Problem, dessen Bewältigung in der gemeinsamen Verantwortung aller Beteiligten liege. Kinderarbeit sei absolut inakzeptabel und widerspreche allem, wofür Nestlé stehe. Man bekämpfe die Ursachen mit dem Nestlé Cocoa Plan.

Barry Callebaut verwies auf die Selbstverpflichtung, Kinderarbeit bis 2025 aus der Lieferkette zu verbannen.

(AWP)