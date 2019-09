Kalifornien klagt gegen Trump wegen Emissionsstandards

Mehrere US-Bundesstaaten angeführt von Kalifornien verklagen die US-Regierung, weil Präsident Donald Trump die Genehmigung für die Festlegung eigener Umweltstandards für Autos entziehen will. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra erklärte am Freitag, er werde vor Gericht in Washington gegen diese "illegale" Entscheidung klagen. Dem Verfahren schlossen sich mehr als 20 weitere US-Bundesstaaten an.