Kampf gegen Corona: Grossbritannien nutzt weitere Schnelltest-Systeme

(durchgehend aktualisiert) - Zur Eindämmung des Coronavirus will Grossbritannien zwei neue Schnelltest-Systeme nutzen. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte laut einer Mitteilung seines Ministeriums vom frühen Montagmorgen: "Millionen neuer Coronavirus-Schnelltests werden vor Ort in weniger als 90 Minuten Ergebnisse liefern und uns helfen, Übertragungsketten schnell zu unterbrechen." Von kommender Woche an würden Krankenhäusern, Pflegeheimen und Labors nach und nach die neuen Testsysteme zur Verfügung gestellt, hiess es weiter. Damit seien in den kommenden Monaten mehr als sechs Millionen zusätzliche Tests möglich.