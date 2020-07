Kampf gegen Geldwäsche: Experten des Europarats prüfen Vatikan

Ein Expertenausschuss des Europarats wird ab September das Vorgehen des Vatikans gegen Geldwäsche und andere kriminelle Finanztransaktionen begutachten. Das teilte die Finanzaufsicht des Kirchenstaates AIF am Freitag mit. Die AIF stellte zugleich ihren Jahresbericht 2019 vor. Der Europaratsausschuss Moneyval werde am 29. September seine Kontrollarbeit am Heiligen Stuhl und im Vatikanstaat starten, erläuterte AIF-Präsident Carmelo Barbagallo. Die Inspektion werde rund zwei Wochen dauern.