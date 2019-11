Kampf gegen Steuerdumping: Paris will Mindestsatz von 12,5 Prozent

Im Kampf gegen das internationale Steuerdumping tritt Frankreich für einen Mindeststeuersatz für Unternehmen von 12,5 Prozent ein. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Dienstag bei einer Tagung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris von "einem Referenzpunkt". Konzerne sollten zudem nicht global, sondern in den einzelnen Ländern besteuert werden.