Kanada: Trudeau fordert Ende der Trucker-Demos gegen Corona-Vorgaben

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat ein Ende der Proteste gegen Corona-Massnahmen und Impfvorschriften in dem nordamerikanischen Land gefordert. "Kanadier haben ein Recht zu protestieren, mit ihrer Regierung nicht einer Meinung zu sein und ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen", schrieb Trudeau am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir werden dieses Recht immer verteidigen. Aber um deutlich zu sein: Sie haben nicht das Recht, unsere Wirtschaft zu blockieren, oder unsere Demokratie oder das tägliche Leben unserer Mitbürger. Es muss aufhören."