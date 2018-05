Kanton Bern schreibt erneut schwarze Zahlen

Ein Blick auf die Jahresrechnung 2017 zeigt, dass der Kanton Bern im vergangenen Jahr von der konjunkturellen Entwicklung profitiert und mehr Steuern eingenommen hat. Positiv zu Buche schlugen auch die höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank und ein höherer Finanzertrag.

Negativ wirkten sich unter anderem höhere Abschreibungen infolge des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 oder der Strassennetzbeschluss 2 des Bundes aus. Bei einem Aufwand von 11,25 Milliarden Franken und einem Ertrag von 11,30 Milliarden Franken schaute unter dem Strich ein Plus von 49 Millionen Franken heraus, die fünfte positive Rechnung in Folge.

Die Nettoinvestitionen liegen mit 465 Millionen Franken leicht über Budget. Sie konnten vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Finanzierungssaldo beläuft sich auf 14 Millionen Franken, budgetiert waren dafür lediglich 8 Millionen Franken. Die gesetzlich verankerte Schuldenbremse konnte eingehalten werden.

Nachdem sich die finanzpolitischen Perspektiven im Herbst 2016 verdüstert hatten, sei es in den vergangenen Jahren gelungen, mit einer restriktiven Budgetierung und Entlastungsmassnahmen den Finanzhaushalt auch planerisch wieder zu stabilisieren, bilanzierte Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) am Dienstag vor den Medien.

Die finanzpolitischen Herausforderungen hält sie aber weiterhin für gross. Simon verwies auf das hohe Ausgabenwachstum in einzelnen Aufgabenbereichen, etwa in der Gesundheit und im Sozialwesen. Gleichzeitig drohten tiefere Ausgleichszahlungen aus dem Bundesfinanzausgleich.

UNTERSCHIEDLICHE INTERPRETATIONEN

Die Parteien reagierten sehr unterschiedlich auf die Ergebnisse. Rot-Grüne Parteien kritisierten die ständige "Schwarzmalerei" des Kantons, um den Spardruck hoch zu halten. Der Kanton habe von der anziehenden Konjunktur profitiert. Ein weiterer Leistungsabbau sei unnötig und kontraproduktiv.

Auf bürgerlicher Seite hingegen sind die Parteien der Ansicht, dass der Kanton nur knapp an einem Defizit vorbeischrammte. Das umstrittene Entlastungspaket vom vergangenen November sei "bitter nötig" gewesen, schreiben etwa die Freisinnigen in einer Mitteilung.

DIFFERENZEN MIT DER FINANZKONTROLLE

Unterschiedlicher Auffassung sind auch Regierung und Finanzkontrolle. Sie konnten bislang Differenzen zur Umsetzung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2/IPSAS nicht ausräumen.

Nun soll das Berner Kantonsparlament im September den Grundsatzentscheid fällen, ob es der Rechnung nach Art der Regierung zustimmt oder nicht.

Bei der Umsetzung des neuen Rechnungslegungsmodells gebe es Interpretationsspielraum, führte Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) am Dienstag vor den Medien in Bern aus. Es sei daher am entsprechenden Organ, die Interpretation vorzunehmen. Dies habe der Regierungsrat getan.

Nach Auffassung der bernischen Finanzkontrolle weist die erstmals nach HRM2 erstellte Jahresrechnung hingegen Mängel auf. Dabei geht es unter anderem um die Bewertung von Strassen und Verkehrswegen oder die Konsolidierung der Arbeitslosenkasse und der Regionalen Arbeitsvermittlung in der Rechnung.

Die Finanzdirektorin betonte, dass es sich bei den Differenzen mit der Finanzkontrolle einzig um Fragen der buchhalterischen Darstellung handelt, "also um keine Sachverhalte, bei welchen der Kanton finanziell zu Schaden gekommen wäre oder um Verletzungen der Ausgabenkompetenz".

MINUS STATT PLUS

Hätte der Kanton Bern die Rechnung 2017 vollständig nach den Vorstellungen der Finanzkontrolle verfasst, hätte der Überschuss um 50 bis 80 Millionen Franken nach unten korrigiert werden müssen. Schlimmstenfalls hätte ein Defizit von 30 Millionen Franken resultiert, wie Simon einräumte.

Den Vorwurf, der Kanton rede die Rechnung schön, wies die Finanzdirektorin zurück. Andere Kantone machten genau das Gleiche wie der Kanton Bern und auch Experten würden ein solches Vorgehen empfehlen.

mk

(AWP)