Die Kantonsregierung überprüft ihre Eigentümerstrategie einmal je Amtsdauer, wie einer SGKB-Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist.

Aus Sicht der Regierung ist der Rahmen der Geschäftstätigkeit für die SGKB inhaltlich nach wie vor zweckmässig definiert. So agiere die SGKB als Universalbank hauptsächlich im Heimmarkt - also in den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden -, in der übrigen Deutschschweiz sowie im angrenzenden Ausland. Auslandengagements seien auf "risikoarme Geschäftstätigkeiten" begrenzt. Der Betrieb eines Investmentbankings sei zudem ausgeschlossen.

Die SGKB sei "gut aufgestellt", heisst es weiter. Sie arbeite gewinnorientiert, nehme ihre volkswirtschaftliche Verantwortung in ihrem Heimmarkt wahr und sei gerade auch aufgrund der jüngst erfolgten Kapitalerhöhung gut kapitalisiert: "Ihre Strategie trägt den Interessen des Kantons Rechnung."

Die Eigentümerstrategie soll die übergeordnete Strategie und die Grundausrichtung vorgeben. Sie hält laut Mitteilung die "wesentlichen strategischen, wirtschaftlichen, unternehmerischen, gesellschaftlichen und sozialen Ziele" fest und macht Vorgaben zu Führung und Berichterstattung. Die heute massgebende Eigentümerstrategie wurde von der Regierung 2016 verabschiedet.

(AWP)