Kantone bereiten sich auf Heimunterricht während Monaten vor

"Wir planen so, dass wir für eine Verlängerung der Massnahme gewappnet sind", sagte die Zürcher CVP-Bildungsdirektorin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu einem Bericht der "NZZ am Sonntag".

Man befinde sich in einer ausserordentlichen Situation, die eine tägliche Lagebeurteilung erfordere. Es müsse auch mit der schlimmsten Variante geplant werden. Mit Blick auf Aussagen von Experten gehe man davon aus, dass die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in die Höhe schnellen werden.

Der Bundesrat hatte am Freitag wegen der grassierenden Coronavirus-Epidemie verfügt, dass bis am 4. April kein Unterricht mehr in den Schulen stattfindet. Damit fällt der Unterricht vor Ort in der Schule ab Montag aus, die Schüler müssen aber zu Hause lernen.

Einzelne Kantone, darunter Zürich, gingen bereits über die Empfehlung des Bundes hinaus und verlängerten die Massnahmen bis zum Beginn der Frühlingsferien am 13. April.

"Schule findet weiterhin statt, einfach in einer anderen Form", sagte Steiner weiter. Es gebe im Land hervorragend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die in dieser noch nie dagewesenen Situation innovative Konzepte entwickeln würden. "Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass diese aussergewöhnliche Massnahme zu einem Knick in der Bildungskarriere der Kinder und Jugendlichen führt."

Im ganzen Land bereiteten sich Schulbehörden und Eltern seit Freitag und über das Wochenende auf das neue Schulregime vor. Die Verwaltungen aber auch Privatinitiativen organisierten unter Hochdruck Betreuungsangebote etwa für Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können.

