Kantone geben im Terrassen-Streit nach - Lage bleibt fragil

Die Kantone, die sich bisher trotz anderslautender Bestimmung einer Schliessung verweigerten, hatten am Donnerstagabend noch einmal das Gespräch mit Gesundheitsminister Alain Berset gesucht. Dieses habe nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, hielt das Nidwaldner Gesundheitsamt am Freitag in einer Mitteilung fest.

Die Kantonsregierungen machten für ihren koordinierten Entscheid "rein staatspolitische Gründe" geltend. Bei der Urner Staatskanzlei hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, man erachte die Schliessung zwar als epidemiologisch kontraproduktiv, befolge aber die Vorgaben des Bundes.

Terrassen nicht besser

Vor den Medien verteidigte Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Politik des Bundesrates. Und sie widersprach den Behauptungen der Kantonsvertreter und von Terrassenbetreibern, wonach diese kontrollierten Ansammlungen in Skigebieten weniger gefährlich seien als spontane Runden.

Im Gegenteil: Das Risiko einer Ansteckung sei auf Terrassen höher, weil die Menschen näher beieinander seien und sich mehr bewegten. Ausserdem sei es auch eine Frage der Fairness gegenüber anderen Restaurants, die ihre Terrassen nicht öffnen dürfen. "Deshalb sollen alle Terrassen geschlossen bleiben", sagte Masserey.

Einsiedeln kein Beispiel

Auch die Tatsache, dass zum Beispiel in Einsiedeln SZ nach der "illegalen Fasnacht" nur sieben positive Coronafälle gezählt wurden, lassen die Experten nicht als Argument für die Zulassung grösserer Anlässen im Freien gelten. Das Risiko einer Übertragung sei generell höher, wenn viele Menschen zusammenkämen, die sich sonst nicht treffen würden, sagte Taskforce-Präsident Martin Ackermann.

Und nur weil der Anlass keine höheren Ansteckungszahlen zur Folge gehabt habe, heisse das nicht, dass solche Veranstaltungen generell ungefährlich seien, ergänzte Masserey. Deshalb bleibe der Bund bei seiner Bestimmung von maximal 15 Personen im Freien.

Stabil aber fragil

Laut Masserey bleibt die epidemiologische Lage in der Schweiz weiterhin "stabil aber fragil". Am Freitag wurden dem BAG innerhalb von 24 Stunden 1065 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das sind rund vier Prozent mehr als vor Wochenfrist. Und der 7-Tage-Schnitt blieb im Vergleich zur Vorwoche praktisch unverändert.

Dass sich Situation nicht verbessere, habe insbesondere mit den mutierten Virusvarianten zu tun. Die entdeckten Fälle legten innerhalb einer Woche erneut um rund 30 Prozent zu. "Bald sind 60 Prozent der neu angesteckten Personen mit einer mutierten, ansteckenderen Variante infiziert", sagte Masserey.

Massnahmen wirken

Wenigstens hat sich die britische Variante seit Anfang Februar gemäss Ackermann etwas weniger schnell ausgebreitet als erwartet. Dies deute darauf hin, dass die Pandemie dank der ergriffenen Massnahmen positiv beeinflusst worden sei.

Hoffnung mache auch, dass es mit den Impfungen vorangehe, sagte Masserey. Aktuell seien 221'000 Personen oder 2,5 Prozent der Bevölkerung komplett, also zwei Mal, geimpft. Der Kanton Schwyz lässt bereits Personen ab 65 Jahren zur Corona-Impfung zu, im Kanton Zug soll diese Altersgruppe ab Mitte März an der Reihe sein.

Trotzdem sei die Zahl der verabreichten Impfungen noch zu wenig hoch, um die Epidemie merklich zu beeinflussen, sagte Ackermann. Deshalb sei es sinnvoll, nicht zu viele Öffnungsschritte zu machen. Er plädiert für ein Intervall von vier Wochen, um den Effekt der Lockerungen beurteilen zu können.

Geringer Rückgang

Positiv stimmen wenigstens die Zahlen zur Schweizer Wirtschaft: Diese seien in der zweiten Corona-Welle viel weniger zurückgegangen als noch im Frühjahr 2020, sagte Eric Scheidegger, stellvertretender Direktor und Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Es sei erstaunlich, wie gut sich die Schweiz wirtschaftlich gehalten habe im Vergleich mit den meisten EU-Ländern.

Nicht ausklammern könne man aber Branchen, die aktuell besonders belastet würden, sagte Scheidegger. Das Gastgewerbe habe im letzten Quartal 2020 ein Minus von 20 Prozent verzeichnet. Auch die Unterhaltungs- und Kulturbranche verlor in dieser Zeitspanne 7 Prozent an Wirtschaftsleistung.

(AWP)