Am besten steht wie beinahe immer der Kanton Zug da mit einem erwarteten Überschuss von über 250 Millionen Franken. Basel-Stadt will 66 Millionen Franken mehr einnehmen als ausgeben. Das budgetierte Plus von 114 Millionen im Kanton Bern ist durch den wahrscheinlichen SNB-Ausfall stark in Frage gestellt.